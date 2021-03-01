

قال اللواء محمد خليفة، المستشار العسكري لجامعة الدول العربية، إن المنطقة العربية دائمًا ما كانت منطقة ملتهبة ومشتعلة بالصراعات والمشكلات.



وأوضح خليفة، في تصريحات لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الاثنين، إنه على الرغم من انتهاء مرحلة الاستعمار المسلح وحصول الدول العربية على الاستقلال، إلا أن أعيُنه مازالت على المنطقة العربية.



وأضاف أنه لا يوجد الآن استعمار وقوة مسلحة واضحة، حيث تطورت التهديدات، وأصبح الإرهاب صورة جديدة للاستعمار وشكل من الأشكال المتطورة للتدخل في الشؤون العربية، مشيرًا إلى التدخل الإيراني في الخليج، والمشروع العثماني الذي تسعى تركيا إلى تنفيذه.



وذكر أن هذه المشروعات بالتأكيد لها خلفيات، وتقف وراءها قوى دولية من أجل تحقيق مصالح معينة، مشددًا على ضرورة امتلاك القوة العسكرية؛ لمواجهة كل هذه التهديدات.

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