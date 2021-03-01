شينزين الصيني يضم كينتيرو

أعلن نادي شينزين، المنافس في الدوري الصيني الممتاز، اليوم الاثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الكولومبي الدولي، خوان فرناندو كينتيرو، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني.

ورشحت تكهنات كثيرة كينتيرو (28 عاما) للانضمام للفريق الصيني، الذي يدربه الهولندي جوردي كرويف، مقابل 5.9 مليون يورو (7.11 مليون دولار) في نهاية العام الماضي، لكن الصفقة أُعلنت رسميا اليوم.

ولعب كينتيرو 28 مباراة دولية مع منتخب بلاده، حتى الآن، وهو صاحب أغلى صفقة انتقال، قبل انطلاق موسم الدوري الصيني، المقرر في أبريل المقبل.

في المقابل، خسر شينزين خدمات مهاجمه الكاميروني، جون ماري (27 عاما)، هداف الفريق في الموسم الماضي، والذي انتقل إلى أفيسبا فوكوكا الياباني، على سبيل الإعارة، بعد فشله في دخول الأراضي الصينية، بسبب استمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19.