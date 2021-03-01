جرى إعطاء 4.28 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 112 ألفا و 300 جرعة لكل يوم. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 2.2 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وكان التطعيم قد بدأ في إيطاليا منذ نحو 9 أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 93ر2 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس بلغ 97 ألفا و 699 حالة ، في حين تعافى من المرض 2.4 مليون من المصابين.

وظهر فيروس كورونا في إيطاليا منذ عام و أربعة أسابيع.

ويشار إلى أنه يتم تحديد عدد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة، ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.