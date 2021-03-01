إصابة 14 عاملة وطفل إثر انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

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أصيبت 14 عاملة وطفل، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام مدخل قرية الدوية بمدينة بني سويف.

تلقى مرفق إسعاف بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام قرية الدوية، وانتقلت على الفور 7 سيارات إسعاف تابعة للمرفق إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 14 عاملة وطفل مجهول الاسم، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابات عاملات بأحد مصانع الملابس في مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وكانوا في طريقهم للعمل بالمصنع.

تم تحرير محضر، وجارٍ إخطار النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.