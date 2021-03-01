 بعد صراع مع مرض خطير.. وفاة كرانيكار مدرب كرواتيا السابق - بوابة الشروق
الإثنين 1 مارس 2021 2:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

بعد صراع مع مرض خطير.. وفاة كرانيكار مدرب كرواتيا السابق

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 2:33 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 2:33 م

توفي زلاتكو كرانيكار المدير الفني السابق للمنتخب الكرواتي لكرة القدم، اليوم الاثنين عن عمر يناهز 64 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الكرواتية (هينا) أن كرانيكار توفي إثر صراع قصير مع مرض خطير، وقد أكد الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أيضا وفاة المدرب.

وتولى كرانيكار تدريب المنتخب الكرواتي بين عامي 2004 و2006 وقاد المنتخب للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا.

وبدأ كرانيكار مسيرته الاحترافية في دينامو زغرب الكرواتي واختتمها في رابيد فيينا النمساوي، ومنذ عام 1991 تولى تدريب عدة أندية في النمسا وكرواتيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك