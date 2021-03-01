روما تفتتح ضريح الامبراطور أغسطس للزوار بعد تجديده

أعلنت عمدة روما فيرجينيا راجي، اليوم الاثنين، إعادة افتتاح ضريح الإمبراطور الروماني أغسطس أمام الزوار بعد سنوات من التجديد.

كان الموقع، الذي يحتوي على مقبرة دائرية كبيرة، قد تُرك بدون اهتمام لعقود قبل بدء الترميم في المنطقة عام 2007.

ووصفت راجي ضريح أغسطس بأنه "جوهرة التراث التاريخي للبشرية".

وعلى الرغم من إعادة فتحه، قالت إن أعمال البناء ستستمر في الموقع.

ودعت راجي الأشخاص الذين تأثروا بشدة بالوباء - من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أصحاب الحانات - لزيارة المقبرة في اليوم الأول من الافتتاح.

وقالت المدينة إن إمكانية الحصول على تذاكر مجانية حتى 21 أبريل قد انتهت بالفعل، لكن يمكن للزوار إجراء حجوزات عبر الإنترنت في تواريخ لاحقة.

أوضحت أن التذاكر مجانية لمواطني روما، لكن أولئك الذين سيأتون إلى الموقع من الخارج سيتعين عليهم دفع رسوم للدخول.

وقدمت شركة الاتصالات الإيطالية "تيم" الدعم المالي لعملية الترميم.

يعود الفضل إلى أغسطس، الذي عاش من عام 63 قبل الميلاد إلى عام 14 بعد الميلاد، في إحلال السلام والاستقرار للإمبراطورية الرومانية بعد اغتيال عمه الأكبر يوليوس قيصر.

بعد وفاة قيصر، هزم أغسطس خصوم عمه الأكبر مارك أنتوني وكليوباترا في عام 31 قبل الميلاد، وقام بتأمين مصير روما كإمبراطورية تحت مظلة نظام حكم واحد.