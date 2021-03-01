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هولندا: إعطاء 952 ألفا و919 جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 10:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 10:31 ص

جرى إعطاء 952 ألفًا و919 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في هولندا حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في هولندا بـ29 ألفًا و235 جرعة لكل يوم، ووفقًا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.4 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وكان التطعيم قد بدأ في هولندا منذ سبعة أسابيع.

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 1.1 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس بلغ 15 ألفًا و688، في حين تعافى من المرض 14 ألفًا و416 من المصابين.

ويشار إلى أنه يتم تحديد جرعات التطعيم وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم وفقا لنوع اللقاح الذي تستخدمه الدولة - ما إذا كان يتألف من جرعة أو جرعتين.
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