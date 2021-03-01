محافظ جنوب سيناء: تفعيل الذاكرة المؤسسية بالمدن لتقليل التكلفة المادية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى اختيار مدينة رأس سدر لبدء تفعيل برنامج الذاكرة المؤسسية، بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتطوير القطاع الحكومي، لتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة على أرض جنوب سيناء.



وأكد المحافظ في تصريح له اليوم، أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن للبدء الفوري في تفعيل برنامج الذاكرة المؤسسية، لكونه يساهم بشكل كبير في تقليل التكلفة المادية واختصار الدورة المستندية بين الإدارات والمديريات الخدمية.



وأوضح أن برنامج الذاكرة المؤسسية أحد البرامج الرائدة التي تتيح الطرق المتعددة لمتابعة الأداء الإداري، وضع خطط سريعة لتطور أداء الهيكل الإداري داخل المؤسسة وتحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.



وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، إنه جرى البدء في تفعيل الذاكرة المؤسسية بالمدينة رأس سدر، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة تفعيل الذاكرة المؤسسية بجميع مدن المحافظة.



وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن برنامج الذاكرة المؤسسية "نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني" من البرامج الرائدة والمتخصصة في مجال إدارة المؤسسات إلكترونيًا، لما يتيحه من أساليب لمتابعة وتطوير الأداء الإداري الداخلي، عن طريق تكامل الأعمال في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، وربط جميع الإدارات والقطاعات داخل المؤسسة بمواردها البشرية والمعلوماتية والتكنولوجية والإدارية، للعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.