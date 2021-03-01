بعد إغلاق دام شهرين ونصف بسبب جائحة كورونا، مسموح لمصففي الشعر في جميع أنحاء ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين بإعادة فتح أبوابهم للزبائن.



واضطر مصففو الشعر لإغلاق صالوناتهم منذ 16 ديسمبر الماضي عند بدء تشديد الإغلاق في ألمانيا.



ومن المقرر أن تفتح مرافق آخرى أبوابها مجددا اليوم في بعض الولايات الألمانية، مثل أسواق الحدائق ومحلات الزهور وصالونات العناية بالقدم ومدارس القيادة.



وتم اتخاذ قرار إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر في جميع أنحاء ألمانيا في آخر اجتماع على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات في 10 شباط/فبراير الماضي.