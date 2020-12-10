 اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 1 مارس 2021 8:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 8:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 8:18 ص

وصلت الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى اليابان اليوم الاثنين، حيث تستعد البلاد لتوسيع حملة التطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشحنة -التي تتكون من 526 ألفا و500 جرعة- وصلت إلى مطار ناريتا بالقرب من العاصمة طوكيو قادمة من بلجيكا.
وأفادت الحكومة اليابانية بأنه من المقرر أن تستلم 66ر2 مليون جرعة خلال شهر مارس الجاري، بما في ذلك الشحنة التي وصلت اليوم.
وأوضح تارو كونو الوزير المسؤول عن حملة التطعيم في اليابان أن الحكومة تهدف إلى إيصال الجرعات اللازمة لتطعيم أكثر من 40 مليون شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين المسنين وإلى الحكومات المحلية بحلول نهاية يونيو المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك