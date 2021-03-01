باكستان تسجل 1392 إصابة جديدة و36 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 1392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 581 ألفا و365 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية حسبما ذكرت صحيفة /اكسبرس تريبيون/ الباكستانية اليوم الاثنين، بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 36 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و896 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 546 ألفا و371 شخصا، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 1094 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 22 ألفا و98 شخصا.