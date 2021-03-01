نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات بـ«طب الأسنان والصيدلة»

تفقد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الإثنين، أعمال الامتحانات بكلية طب الأسنان والصيدلة.

وأوضح "عكاشة"، أنه تم تخصيص مداخل بالكليات لتسهيل عملية دخول الطلاب مع مراعاة توفير الكشف الحراري والتباعد الاجتماعي، ووضع علامات إرشادية لتوجيههم لأماكن الامتحان، والالتزام بارتداء الكمامة، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة، أن امتحانات اليوم أجريت لطلاب برنامح ‏بكالوريوس الصيدلة البالغ عددهم 850 طالبًا وطالبة في مقرر "الكيمياء الصيدلية"، ‏وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية لـ300 طالب وطالبة مقرر "كيمياء عضوية" فترة صباحية، ومقرر صيدلة إشعاعية "فترة مسائية".

وأضافت أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، من أعمال التعقيم والتطهير للمباني يوميًا، وتقليل الكثافة الطلابية داخل اللجان، ومراعاة المسافات الآمنة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

فيما أضاف الدكتور حاتم أمين، عميد كلية طب الأسنان، أن الامتحانات العملية اليوم أجريت لطلاب البرنامح الدولى البالغ عددهم 110 طلاب، تم توزيعهم على 9 لجان، وشملت مواد علاج الجذور، واستعاضة صناعية، وجراحة الفم، والعلاج التحفظي وباثولوجيا الفم.

وأشار عميد الكلية، إلى استمرار الامتحانات العملية حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى بدء الامتحانات النظرية السبت المقبل الموافق 6 مارس، والمقرر انتهائها 31 مارس الجاري.



