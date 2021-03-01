الصينية كلوي زهاو تصبح ثاني سيدة تفوز بجائزة جولدن جلوب للإخراج

أقيمت مساء أمس الأحد، فعاليات جوائز جولدن جلوب الـ78، وذلك بعد إرجائها لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا.

وشهدت المراسم حضور الممثلين بصورة مباشرة في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز أو المشاركة افتراضيا.

وشاركت في الفعاليات النجمات سلمى حايك وريجينا كينج ومارجرت روبي ورينيه زيلويجرز.

وأقيمت الفعاليات هذا العام بصورة مختلفة عن العام السابق بسبب جائحة كورونا، حيث قامت مقدمتا الحفل الممثلتان تينا فاي وايمي بولر بتقديم الحفل من مكانين مختلفين في أمريكا، مع حضور أفراد من العاملين في مجال الرعاية الصحية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وقدمت تيا الحفل من قاعة رينوبو في مدينة نيويورك، في حين قدمت إيمي الحفل من فندق بيفرلي هيلتون في لوس انجلوس.

وشهد الحفل فوز المخرجة الصينية كلوي زهاو بجائزة أفضل مخرجة عن فيلم " نومانلاند"، لتصبح بذلك ثاني سيدة تحصل على هذه الجائزة منذ عام 1984، عندما فازت الممثلة والمخرجة بارابرا سترايسند بالجائزة عن فيلم"ينتل".

وحاز فيلم " نومالاند" الذي قامت ببطولته الممثلة فرانسيس ماكدومارت، بجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم درامي.

وحصلت الممثلة اندار داي على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم "ذا يونايتد ستيتس فيرزس بيلي هوليدي".

وفاز الممثل الراحل شادويك بوسمان، الذي توفى في أغسطس الماضي، على جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم " ما راني بلاك بوتم"، واستلمت أرملته الجائزة.

وتمكن مسلسل "ذا كراون" من الفوز بجوائز أفضل ممثل تلفزيوني درامي، وأفضل ممثلة في مسلسل درامي للممثلة إيما كورين، التي أدت دور الأميرة ديانا، وأفضل ممثل في مسلسل درامي للممثل جوش أوكونور عن تجسيده لدور الأمير تشارلز، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي للممثلة جوليان اندرسون، عن تجسيدها لدور رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارجريت تاتشر.

وفاز مسلسل "ذا كوين جامبت" على جائزة جولدن جلوب لأفضل مسلسل أو فيلم قصير، وفازت بطلة المسلسل انيا تايلور على جائزة أفضل ممثلة في فيلم أو مسلسل قصير.

وفاز مسلسل "شيت كريك" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، كما فازت الممثلة كاثرين أوهارا بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي عن دورها في المسلسل.