تبرئة ممثلين تركيين مشهورين من تهمة إهانة أردوغان



ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، أن ممثلين تركيين مشهورين في العقد السابع من العمر جرى تبرئتهما اليوم الاثنين في محاكمتهما بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.



وفي ديسمبر عام 2018، تم اتهام الممثلين مجدت غزن ومتين أقبينار بإهانة أردوغان في برنامج حواري على قناة "هالك تي في" التليفزيونية، التي تنتقد الحكومة.



وكان المدعي العام قد طالب بإصدار أحكاما بالسجن تصل إلى أربع سنوات وثمانية أشهر لكل منهما.



لكن المحكمة في اسطنبول قضت بعدم وجود دليل ملموس على ارتكاب جريمة في الأساس.



كان أقبينار قد تحدث عن الحاجة إلى الديمقراطية في تركيا وألقى باللوم على الاستقطاب المتزايد في البلاد على عاتق حزب أردوغان الحاكم.



وبحسب ماتردد، قال أقبينار "لجعل تركيا أكثر ديمقراطية، ربما يُعلق الزعماء من أقدامهم أو يُسممون في أقبية ويموتون، تمامًا مثل الأنظمة الفاشية في الماضي".



في وقت سابق من ذلك العام، اكتسب أردوغان سلطات واسعة كأول رئيس تنفيذي.



وقال الرئيس أردوغان في وقت لاحق إنه سيتعين عليهم "دفع ثمن ذلك" دون ذكر الممثلين الاثنين بالاسم.