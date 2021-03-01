 تأهيل 2500 بناية مدرسية في إفريقيا الوسطى بمساعدة البنك الدولي - بوابة الشروق
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تأهيل 2500 بناية مدرسية في إفريقيا الوسطى بمساعدة البنك الدولي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 8:37 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 8:37 م

قال هان فرايترز ممثل البنك الدولي في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الاثنين، إن حكومة إفريقيا الوسطى تخطط، بالتعاون مع البنك الدولى، لبناء و إعادة تأهيل نحو 2500 مدرسة.

و أردف قائلا:" سيتم ذلك من خلال المشروع الطارئ لدعم التعليم الأساسي الخاص بإعادة تأهيل وبناء الفصول الدراسية وتدريب المعلمين في تسع محافظات في إفريقيا الوسطى.

وأكد المسئول الدولى على ضرورة تعيين نحو 16000 معلم في جمهورية أفريقيا الوسطى لتحسين فرص الحصول على التعليم و لضمان جودة التعليم في التعليم الابتدائي مشيرا إلى التدابير الأخرى التى سيتم إتخاذها تشمل تحسين الهياكل الأساسية وإصلاح المدارس وتدريب المعلمين.

وأشار هان فرايترز إلى أن البنك الدولي بصدد إقامة مشروع تجريبي لإدخال لغة سانجو (اللغة الوطنية) في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي، حتى يتسنى لصغار الطلاب الذين يذهبون إلى المدرسة لأول مرة استيعاب دروسهم بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع الطارئ لدعم التعليم الأساسي يمتد على مدى خمس سنوات بتكلفة تقديرية 25 مليون دولار، أى نحو 13 مليار فرنك أفريقي.

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