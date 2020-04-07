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مركز الأمريكي: قلقون بشأن التحول المحتمل في مسار وباء كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 7:36 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 7:36 م

أعربت الدكتورة روشيل والينسكي مدير مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، عن قلقها العميق بشأن التحول المحتمل في مسار وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت والينسكي، وفق ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية اليوم الاثنين، "اسمعوني جيدًا.. في هذا المستوى من الحالات الجديدة ومع انتشار السلالات المتحورة، نحن نخسر الأرض التي اكتسبناها بشق الأنفس".

وأوضحت أنه يمكن إيقاف زيادة الحالات من خلال ارتداء كل شخص لقناع مناسب له والحفاظ على مسافة اجتماعية وتجنب الازدحام واتباع تعليمات النظافة الشخصية.

وذكرت "سي إن إن" أن متوسط ​​حالات الإصابة والوفاة خلال الأسبوع الماضي زاد بنحو 2٪ مقارنة بالأسبوع السابق له.

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