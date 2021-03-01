مدير تعليم شمال سيناء يتابع امتحانات التعليم الصناعي

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية بنات في العريش.



وقالت هالة عبدالمعطي رئيس لجنة النظام والمراقبة، إنه أدى الطالبات الامتحان للصف الأول كالاتي:

- طالبات الصف الأول النظامي في مادتي اللغة الإنجليزية والأمن الصناعي وبلغ عدد الطالبات ٢٣٨ طالبة، وبلغت نسبة الحضور ٩٧٪ تقريبًا.

- وطالبات الصف الأول المهني أدت الطالبات الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات وبلغ عدد الطالبات ٣٨ طالبة وبلغت نسبة الحضور ٩٥٪ تقريبًا.



وأفاد المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني، بأن إجمالي عدد الطلبة والطالبات بالصف الأول الصناعي ٢٠٧٦ طالبًا وطالبة وجملة عدد الطالبات ٢٧٥ طالبة منهم ٢٤٧ طالبة نظامي، و٢٨ طالبة نظام عمال من الخارج وبلغت نسبة الحضور ١٠٠٪.