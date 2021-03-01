السلطات الألمانية تصادر أسلحة وذخائر بحوزة أحد الجنود

ألقت قوات خاصة من الشرطة في ولاية هيسن الألمانية القبض على جندي في الجيش الألماني وصادرت لديه أسلحة وذخائر.

وأعلن مكتب مكافحة الجريمة الإقليمي في ولاية هيسن والادعاء العام في مدينة هاناو اليوم الاثنين أنه تم القبض أيضا على أحد أقارب الجندي وسلم مشتبه به ثالث نفسه.

وجاء في بيان صحفي أن الرجال الثلاثة المنحدرين من مدينة جلاسهوتن متهمون "بتخزين أسلحة وذخيرة بشكل غير قانوني والإدلاء بتصريحات يمينية متطرفة".

وقالت السلطات: "خلال تفتيش منازل ومكاتب، تم العثور على أدلة كثيرة، بما في ذلك أسلحة نارية حادة وذخيرة مختلفة ومتفجرات ووثائق ووسائط تخزين بيانات". وكان قاضي التحقيق في محكمة مقاطعة هاناو قد أصدر مذكرات توقيف بحق الرجال الثلاثة. ولا تزال التحقيقات مستمرة. ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد تم اعتقال الجندي البالغ من العمر 21 عاما بناء على معلومات وردت للسلطات. يعمل الجندي المتطوع في موقع في بفولندورف بولاية بادن-فورتمبرج، حيث مركز تدريب العمليات الخاصة.

واعتقلت السلطات والد الجندي في ولاية هسن، وسلم شقيقه نفسه. وتحقق السلطات مع الثلاثة للاشتباه في تهم إثارة الفتن وانتهاك قانون حيازة المتفجرات والأسلحة والأسلحة الحربية.

وأعلن الجيش الألماني دعمه للسلطات الجنائية في تحقيقاتها. ولم يدل بمزيد من المعلومات.

وضبطت الشرطة مسدسات وبنادق وذخيرة وقنبلة يدوية ومواد متفجرة بحوزة المتهمين. وفقا للمعلومات الأولية، لا صلة لمخازن الجيش الألماني بهذه المضبوطات إلى حد كبير. وترجح السلطات أن القنبلة اليدوية المضبوطة نموذج من قنابل يوغوسلافيا السابقة.

في الآونة الأخيرة، تصدرت قيادة القوات الخاصة في الجيش الألماني (KSK) عناوين الصحف فيما يتعلق بحوادث تسريب ذخيرة، حيث تم العثور على سبيل المثال على مخبأ للأسلحة والذخيرة والمتفجرات في حديقة جندي من القوات الخاصة في ولاية سكسونيا.