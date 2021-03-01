أكد أحمد سمير، نجم طلائع الجيش أن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق طالب اللاعبين بالفوز على الأهلي في اللقاء الذي أُقيم أمس الأحد وانتهى بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

وقال سمير في تصريحات لقناة النهار :"كنا نعلم أن الأهلي مضغوط قبل المباراة، وعبد الحميد بسيوني قال لنا أننا سنلعب للفوز على الأهلي".

وأضاف :"وصلنا للمرمى أكثر من الأهلي، وفي نهاية المباراة حاولنا الحفاظ على التعادل، لكن لم يحالفنا الحظ للخروج بنتيجة إيجابية.، وحزين لأننا فرطنا في المباراة".

وعن تألقه تحديدًا في مواجهة فريقه السابق الزمالك، قال سمير :"أكون موفقا أمامه ليس إلا، ولكن عن نفسي فأنا ألعب كل المباريات بنفس المستوى".

وأتم سمير :"الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل ؟ لم يصلني شيئًا رسميًا، لكن قيل لي أنا ومهند لاشين، زميلي في الفريق إننا مرشحان".