الرئيس الألماني يهنئ جورباتشوف بعيد ميلاده التسعين

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تهنئته لرئيس الكرملين السابق ميخائيل جورباتشوف بمناسبة عيد ميلاده التسعين، كما أعرب عن امتنانه لدوره المهم في تحقيق الوحدة الألمانية.

وكتب شتاينماير اليوم الاثنين في خطاب تهنئة لجورباتشوف: "عملك الشجاع تحت شعار السلام والحرية لن ينسى في ألمانيا... من خلال أفعالك السياسية، وكذلك بثقتك في ألمانيا الموحدة، ساهمت بشكل حاسم في التغلب السلمي على انقسام القارة الأوروبية".

وأضاف شتاينماير أن جورباتشوف، الذي سيبلغ من العمر 90 عاما غدا الثلاثاء، يعرف أن لديه أصدقاء كثيرين في ألمانيا، وكتب: "يجب أن تعلم أيضا أننا نحن الألمان سنكون ممتنين إلى الأبد لمساهمتك القيمة في الوحدة السلمية لألمانيا. هذا الحدث التاريخي السعيد لم يكن أبدا أمرا مسلما به. فقد كان نتاج عمل كثيرين. لكنه كان أيضا عملك بشكل أساسي. أنت من الأشخاص الذين صنعوا التاريخ".

وفي الوقت نفسه، أعرب شتاينماير عن أمله في تحسن العلاقات الألمانية-الروسية، التي تتعرض حاليا لضغوط شديدة، من بين أمور أخرى، بسبب الأحداث المرتبطة بالمعارض الروسي أليكسي نافالني، وكتب: "إننا نعيش في الوقت الحاضر علاقة صعبة، ولكن هناك ماضيا من قبله ومستقبلا من بعده... الالتزام بعدم قبول هذه المسافة المتزايدة والاغتراب الملحوظ بشكل متزايد، ولكن معارضة ذلك بمحاولة جديدة دائما للتفاهم والالتقاء على أكبر عدد ممكن من المستويات، هو أمر مهم وملح اليوم كما كان في الأيام التي كنت تتولى فيها المسؤولية".