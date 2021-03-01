شوقي غريب: صلاح والشناوي فى قائمة مصر للأوليمبياد

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد الشناوي حارس الأهلي، يتواجدان في القائمة الأولية للفراعنة استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

وأشار غريب في تصريحات تليفزيونية مساء الأحد إلى أن القائمة الأولية تعد مفتوحة العدد بناء على قرار من الاتحاد الدولي "فيفا"، لافتًا إلى عدم جواز اختيار لاعبًا من خارجها في القائمة النهائية للبطولة.

وقال غريب: "لم أتفق مع محمد صلاح أو محمد الشناوي للتواجد في الأولمبياد، المسابقة لها لوائح ونحن نسير على أساسها، في البداية يجب أن نرسل قائمة أولية ولا يجوز لنا اختيار القائمة النهائية من أي لاعب خارجها".

وتابع: "وضعت في القائمة كل اللاعبين من مواليد عام 97 الذين من الوارد أن نستعين بها في الأولمبياد، والاتحاد الدولي سمح بقائمة مفتوحة لكل الفرق المشاركة".

وأضاف: "قائمة منتخب مصر على رأسها محمد صلاح بالتأكيد، وكذلك محمد الشناوي ولكنه ليس وحده، هناك عدد من الحراس الكبار بالقائمة الأولية لمنتخب مصر في الأولمبياد".

وأردف: "لا استطيع تحديد ثلاثي الكبار في الأولمبياد حاليًا إلا مع اختيار القائمة النهائية المكونة من 18 لاعب فقط، الأمر يخضع للمراكز التي سنكون بحاجة إليها في الأولمبياد".

وأكمل: "محمد صلاح من أهم اللاعبين في العالم ومن الطبيعي وجوده في قائمة مصر للأولمبياد، لكن سنبدأ التحرك الرسمي ومخاطبة ليفربول بعد التوقف الدولي في شهر مارس".

واختتم: "لدينا مشكلة في قلب الدفاع، عدد قليل جدًا من اللاعبين في هذا المركز يشاركون بصفة مستمرة مع فرقهم في الدوري، أما غير ذلك فكل اللاعبين يشاركون بشكل منتظم ولا مشكلة لدينا".