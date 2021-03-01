محافظ المنيا: الصعيد في مقدمة اهتمامات الرئيس السيسي

قال أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تولى اهتماماً كبير بالصعيد، بشكل عام ومحافظة المنيا، بشكل خاص وذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مشروع مبادرة حياة كريمة لاستهداف أكثر من 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن توجيهات وزير التنمية المحلية لإشراك نواب البرلمان والشيوخ في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنيين، حيث بحث المحافظ مع النواب عددا من الموضوعات، والاحتياجات والمشروعات المتعلقة بالخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة.
واستعرض المحافظ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة إلى أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).
كما ناقش المحافظ العديد من القضايا التي تهم المواطنين، مؤكداً إلمامه الكامل بجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وسعيه لحل تلك العقبات بما يسهم في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.