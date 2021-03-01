محافظ المنيا: الصعيد في مقدمة اهتمامات الرئيس السيسي

قال أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تولى اهتماماً كبير بالصعيد، بشكل عام ومحافظة المنيا، بشكل خاص وذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مشروع مبادرة حياة كريمة لاستهداف أكثر من 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، والعمل على تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن توجيهات وزير التنمية المحلية لإشراك نواب البرلمان والشيوخ في مناقشة وحل جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنيين، حيث بحث المحافظ مع النواب عددا من الموضوعات، والاحتياجات والمشروعات المتعلقة بالخدمات التي تقدم لأهالي المحافظة.

واستعرض المحافظ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بالإضافة إلى أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق 192 قرية على أرض المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تحديد احتياجات تلك القرى بمختلف القطاعات منها (مياه الشرب - الصرف الصحي - كهرباء - غاز طبيعي - تعليم - صحة - طب بيطري - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات).

كما ناقش المحافظ العديد من القضايا التي تهم المواطنين، مؤكداً إلمامه الكامل بجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وسعيه لحل تلك العقبات بما يسهم في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.