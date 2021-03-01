وزارة البترول تطلق تطبيقا إلكترونيا لأماكن محطات الغاز الطبيعي للسيارات

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق أول تطبيق للهاتف المحمول "Mop stations" للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها، وأوضح أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة وسعيها للتيسير على المواطنين في الاستفادة من استخدامات الغاز الطبيعي للسيارات.

جاء ذلك خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات في إطار المشروع القومي الجاري حاليا تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد الملا -في تصريح اليوم الاثنين- المضي قدما في تنفيذ البرنامج الذي تم إعداده لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل في المحافظات المختلفة بهدف تمكين المواطنين من استخدام الغاز الطبيعي كوقود لسياراتهم بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أهمية استثمار ما تشهده البلاد من توسع مستمر في إقامة وتطوير الطرق والمحاور ومد الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمختلف أنحاء مصر.

وشدد الملا على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المحطات وتشغيلها لمواكبة الزيادة في أعداد السيارات المُحولة أو التي يتم استبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، كما وجه بالإسراع بتنفيذ وتشغيل المحطات المقامة على طرق ومحاور رئيسية وحيوية تتزايد عليها معدلات الحركة لخدمة أكبر عدد من المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي والمبادرة الحالية.

وقام الملا خلال الاجتماع بالوقوف على الإجراءات المتخذة لتنفيذ المحطات وتشغيلها وموقف توريد المعدات اللازمة للتشغيل، ووجه بسرعة التنسيق مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة لتذليل أي تحديات وإنجاز المشروعات في التوقيت المحدد.