متحدث الصحة: 68 ألف مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا حتى الآن

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك 45 ألف مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا بعد 12 ساعة من الإعلان عن موقع التسجيل، ذاكرًا أن الرقم وصل الآن إلى 68 ألف.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن هناك مكاتب بالمستشفيات لتسجيل البيانات، موضحًا أن غير القادر على التسجيل يمكنه الاتصال برقم 15335، ليتم التسجيل بدلًا عنه.

وأوضح أن أي مواطن يتخطى سنه الـ18 عامًا يستحق التسجيل في الموقع للحصول على لقاح كورونا، لكن الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى وجود جزء في موقع التسجيل خاص بمتابعة طلب اللقاح، وهو للتعرف على موعد ومكان الحصول على التطعيم.

وأكد أن الموقع لم يتأثر بأعداد الدخول عليه، إذ يستمر العمل في التسجيل، مضيفًا أن من سجل للحصول على اللقاح خلال فترة التجريب غير مطلوب منه التجسيل مرة أخر.

وذكر أنه سيتم مراجعة طلبات الحصول على اللقاح خلال 72 ساعة، لإطلاع المسجلين بموعد الحصول على اللقاح، موضحًا أن المواطن خلال الـ72 ساعة المحددة سيتلقى التطعيم بـ40 مركزًا طبيًا على مستوى الجمهورية.