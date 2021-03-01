سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أثارت واقعة إطلاق النار على سايس كلبي النجمة الشهيرة ليدي جاجا في صدره وسرقة الكلبين، وعلى إثرها عرضت "جاجا" نصف مليون دولار فدية عنهما، قلق الكثيرين من مالكي الكلاب مع طفرة حقيقية في وقائع السرقات العنيفة للكلاب من ملاكهم، ما جعل فتاة بريطانية تبتكر كلبشا خاصا لإعاقة عملية سرقة الكلاب.

وتقول يارا ديفيد لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنها تلقت كمية طلبات مفزعة خلال الشهر الماضى على منتجها الجديد رغم عدم قيامها بأي دعايا وعدم اتخاذها ذلك مهنة لها.

ويتألف الكلبش من سلسلة معدنية موصولة بحلقتين موصدتين بالأقفال إحداهما في عنق الكلب والأخرى في ذراع المالك.

وأضافت يارا، أنها عدلت على التصميم ليتضمن جهاز تحديد مواقع بالأقمار الصناعية وفقا لرغبة الملاك، موضحة أن سعر الكلبش الواحد يبلغ 50 جنيه إسترليني، ومع ذلك تزايد الطلب عليه 4 أضعاف خلال الشهر الماضي.

وتتابع يارا، أن هدفها كان بالأساس إيجاد حل لسرقة الكلاب من المتاجر والسيارات ولكن أثناء الجائحة أصبحت تبحث عن حل لسرقة الكلاب بالإكراه من أيدي المالكين.

ويذكر أن أسعار الكلاب تضاعفت خلال فترة الإغلاق ببريطانيا ليبلغ متوسط سعر الجرو 1900 جنيه إسترليني، وبعض الأنواع بلغت 6000 جنيه إسترليني.