حصد الممثل جون بويجا على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل مساعد في عمل درامي، عن دوره في مسلسل "Small Axe"، متفوقا بذلك على كل من بريندان جليسون عن مسلسل " The Comey Rule"، ودانيال ليفي عن مسلسل " Schitt’s Creek"، وجيم بارسونز عن مسلسل " Hollywood"، ودونالد ساثزرلاند عن مسلسل " The Undoing".

يقام الآن الحفل الإفتراضي الأول لجوائز "جولدن جلوب ٢٠٢١" في دورته الـ 78، والمُذاع مباشرة على شبكة "NBC" و "Dubai One"، وتقدمه كل من الممثلة الكوميدية تينا فاي وإيمي بولر، من مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا العالمية.

وتضم قائمة الأعمال المُرشحة للفوز منافسة قوية بين المخرجين الكبار، وتربع الأعمال النسائية لأول مرة على عرض قائمة المخرجات، وتتضمن قائمة الأفلام "مانك" الأكثر ترشحا بين الأعمال السينمائية، إلى جانب استحواذ "نتفليكس" على فئتي الأعمال التلفزيونية والسينمائية وحصدها 42 ترشيحاً، فيما يشهد الحفل ترشيح الراحل تشادويك بوسمان لأول جائزة جولدن جلوب بعد وفاته.