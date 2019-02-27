غرفة صناعة الحبوب تبدأ اليوم توريد الدفعة الثالثة من الأرز المحلي لصالح التموين



تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية اعتبارا من اليوم الاثنين، توريد الدفعة الثالثة من الأرز المحلي لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.



وأكد النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، في بيان اليوم، استمرار الغرفة في توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، وأن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات في نقص السلع خلال جائحة كورونا ، في الوقت الذي تعرضت فيه كبرى الدول لنقص في السلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة.



من جانبه، أوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه على مدار الشهرين الماضيين تم توريد 60 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين وأن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة، في ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، كما نجح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.



وأكد شحاتة أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أي كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وأنه سيتم بدء توريد الدفعة الثالثة من الأرز المحلي اعتبارا من اليوم الاثنين وعلى مدار شهر مارس الجاري بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل.



وأشار إلى أن كميات الأرز الموجودة في الأسواق تكفي احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022 ، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة في الأسواق، ولا يوجد أي أزمات تتعلق بسلعة الأرز.