النيابة تصرح بدفن جثماني ضحيتي عقار المنشية في الإسكندرية

صرحت نيابة المنشية في الإسكندرية، اليوم الإثنين، بتسليم جثماني ضحيتي، حادث انهيار جزئي بعقار قديم، مبني بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية لأهليتهما، لمواراتهما الثرى.

وقررت تشكيل لجنة هندسية لوضع تقرير يبين سبب الانهيار، والتحفظ على ملف العقار، واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان شخصان يدعيان "إبراهيم محمد أحمد إبرهيم، 48 عامًا، ونيرمين رضا حامد، 11 عامًا، طالبة"، لقيا مصرعهما، أمس الأحد، فيما أصيب كل من: "سامي جابر محمد، 12 عامًا، ومحمود إبراهيم محمد، 23 عامًا، وهيثم محمد أحمد، 31 عامًا"، إثر انهيار العقار المكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كائن في منطقة المنشية، التابعة لنطاق حي الجمرك، وسط الإسكندرية.

وتلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار، كائن في شارع سيدي الجداوي، منطقة المنشية، مع وجود ضحايا وإصابات بشرية، بين قاطنيه.

وبانتقال الشرطة، وقوات الحماية المدنية، رفقة مسؤولي الحي، وسيارات الإسعاف، والمعدات الثقيلة، إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص الأولي أن العقار صادر له قرار إزالة، ولم ينفذ، وانهارت أجزاء من السقف والجدران، وجرى نقل الضحايا لمشرحة الإسعاف، والمصابين للمستشفى الأميري، لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ رفع الأنقاض، وإزالة الأجزاء الخطرة، بعد وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة المواطنين والسيارات، وفصل جميع المرافق "الغاز، والكهرباء والمياه"، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حتى تباشر التحقيق.