 استطلاع: 61% من الأمريكيين راضون عن أداء بايدن الرئاسي - بوابة الشروق
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استطلاع: 61% من الأمريكيين راضون عن أداء بايدن الرئاسي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 10:14 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 10:14 م

أظهر استطلاع حديث، أن 61% من الأمريكيين راضون عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن لمهامه الوظيفية، مقابل 39% من الرافضين لأدائه.

وأوضح الاستطلاع ،الذي أجرته مؤسستا (هارفارد) و(هاريس) الأمريكيتان ونشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن هناك انقساما حزبيا حادا بشأن تقييم أداء الرئيس الأمريكي ، فالغالبية الساحقة من المؤيدين كانوا من الديمقراطيين ، من أنصار حزب بايدن ، بينما معظم المعارضين هم من أنصار الحزب الجمهوري ، إلا أن ثلث الناخبين الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع أبدوا تأييدهم لأداء بايدن الرئاسي.

ويعتبر المراقبون أن هذه النتيجة جاءت أفضل مما حققه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مستهل حكمه حين حصل على نسبة 48% من الرضا الشعبي عن أدائه الوظيفي الرئاسي في استطلاع أجرته نفس الهيئتين خلال شهر فبراير عام 2017.

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