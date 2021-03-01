كوت ديفوار تبدأ برنامجها للتطعيم ضد فيروس كورونا

بدأت كوت ديفوار برنامج التطعيم الخاص بها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باستخدام اللقاحات التي تسلمتها الأسبوع الماضي عن طريق مبادرة "كوفاكس" التي تهدف إلى ضمان الوصول المتكافيء لجرعات اللقاح إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بدأت حملة التطعيم ضد الفيروس اليوم بتلقيح العاملين في قطاع الصحة والمعلمين وأفراد القوات المسلحة في قصر الرياضة في حي "تريشفيل" بأبيدجان، العاصمة التجارية للبلاد، حيث تم تسجيل 95% من الإصابات؛ وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

وتستخدم الحملة 504 آلاف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" المنتج من قبل معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح. ومن المتوقع أن تبدأ نحو 24 دولة إفريقية أخرى تسلم اللقاحات خلال هذا الأسبوع عبر مبادرة "كوفاكس"، وذلك بحسب منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

من جانبه، صرح وزير الصحة في كوت ديفوار أوجين أكا أويلي بأن المرحلة الأولى من الحملة ستستهدف تطعيم أكثر من 250 ألف شخص، مضيفا أن بلاده تأمل في تلقيح أكثر من 5.6 مليون شخص أو 20% من السكان.

وتحارب كوت ديفوار، كالكثير من الدول الإفريقية، خلال الأونة الأخيرة عودة انتشار الوباء الذي أدى إلى زيادة في عدد الإصابات وعدد الحالات التي تستلزم العلاج بالمستشفيات. وسجلت كوت ديفوار 32 ألفا و754 إصابة و192 حالة وفاة منذ أن سجلت أول إصابة في 11 مارس 2020؛ وذلك وفقا للأرقام الصادرة من المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تبدأ غانا حملتها للتطعيم ضد الفيروس غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء؛ وذلك بعد أن كانت أول دولة تتسلم اللقاحات عبر مبادرة "كوفاكس" الأسبوع الماضي حيث تلقت 600 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا.

تجدر الإشارة إلى أن كوت ديفوار من بين 92 دولة ستتسلم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مجانا عبر مبادة كوفاكس التي يشترك في قيادتها كل من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات (جافي) والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة. فيما اتفقت 90 دولة أخرى و8 أقاليم على دفع تكلفة جرعات اللقاح.