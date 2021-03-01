أظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم حتى الآن في ألمانيا إعطاء 5.91 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم الاثنين، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ173 الف و483 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 8ر1 عام لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 9 أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 2.45 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز وبلومبرج.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 70 ألف و152 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة عام وخمسة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.