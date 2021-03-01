تونس: سلالات كورونا المتحورة قد تؤدي لتهاوي المنظومة الصحية

قالت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية، المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، اليوم الاثنين، أن السلالات المتحورة عبر العالم يمكن أن تتسبب في حال دخولها إلى تونس في حدوث موجة وبائية ثالثة قد تؤدي إلى تهاوي المنظومة الصحية في البلاد.

وأضافت بن علية، في تصريح على هامش جلسة بالبرلمان للاستماع إلى أعضاء من اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أن ظهور السلالات المتحورة لفيروس كورونا في العالم ساهم في عودة انتشار الفيروس في عدد من الدول رغم انطلاقها في عمليات التطعيم ضد هذا الفيروس.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية، أن الإجراءات الوقائية المفروضة على الوافدين على تونس بإلزامهم بالحجر الصحي الإجباري، اتخذت من أجل منع انتشار هذه السلالات المتحورة في تونس.

وأشارت بن علية، إلى أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، ستخصص اجتماعها الدوري، غدا الثلاثاء، لتقييم مؤشرات الوضع الوبائي والمخاطر المرتبطة به، ووضع التوصيات اللازمة حول الإجراءات الوقائية، وإمكانية استمرار العمل بها من عدمه، قبل رفعها إلى اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.