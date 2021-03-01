 الزمالك ضد وادي دجلة.. تفوق ساحق للأبيض رغم الانتصار الغائب - بوابة الشروق
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الزمالك ضد وادي دجلة.. تفوق ساحق للأبيض رغم الانتصار الغائب

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 11:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 11:27 ص

يحل فريق الزمالك ضيفاً على وادي دجلة في السابعة والنصف من مساء اليوم باستاد السلام ضمن الأسبوع الـ 14 من الدوري الممتاز.

ويأمل الزمالك في مواصلة انتصاراته من أجل تعزيز صدارته للترتيب، خاصة في ظل المنافسة المشتعلة مع الأهلي حامل اللقب والذي قلص الفارق بفوزه أمس الأحد على طلائع الجيش، وتبقى له مباريات أخرى مؤجلة.

الزمالك أمام دجلة يتسلح بتاريخ من التفوق إذ لم يسبق لفريق "الغزلان" أن حقق الفوز على الأبيض في أي مباراة ولو ودية.

تفوق الزمالك على دجلة بدأ منذ المواجهة الأولى بينهما في 24 ديسمبر عام 2010 بالدوري، حيث فاز الأبيض بنتيجة 2-0 عن طريق شيكابالا وحسن مصطفى، علما بأن الأول يغيب عن لقاء اليوم للإصابة.

التقى الفريقان على مستوى الدوري وكأس مصر 20 مرة، فاز الزمالك في 12 مقابل 8 تعادلات.

لكن على الرغم من التفوق الزملكاوي الواضح فإن دجلة حرم الأبيض من الانتصار في آخر لقائين حيث اكتفى الفريقان بالتعادل الإيجابي 1-1 في الدور الأول للدوري الموسم الماضي، وسلبيا في الدور الثاني.

آخر من سجل للزمالك في شباك دجلة كان مصطفى محمد، بينما أحرز لدجلة أحمد سعيد.

أكبر النتائج في تاريخ لقاءات الفريقين، فوز الزمالك 4-2 في 2018، و4-1 في 2011.

 


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