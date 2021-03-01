الصحة اللبنانية تمنح لقاح سينوفارم الصيني إذن الاستخدام الطارئ

قررت وزارة الصحة اللبنانية منح لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس "كورونا" إذن الاستخدام الطارىء، في حين أعلنت السفارة الصينية في بيروت إهداء لبنان 50 ألف جرعة من اللقاح بناء على طلب من الجانب اللبناني لمساعدته في مكافحة الوباء.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها اليوم، أن اللجنة العلمية الفنية المشكلة للبحث في تسجيل لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وافقت اليوم خلال اجتماعها المنعقد برئاسة وزير الصحة حمد حسن، على السماح بإصدار إذن الاستخدام الطارىء للقاح سينوفارم.

من جانبها، ذكرت السفارة الصينية أن لقاح سينوفارم سيخدم المنفعة العامة العالمية مما يشكل مساهمة صينية في إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها فى الدول النامية، مشيرة إلى أن بيانات التجارب السريرية المختلفة أظهرت أن اللقاح آمن وفعال، كما أنه جرى تطعيم أكثر من 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم في الصين حتى الآن ولم تسجل آثار جانبية خطيرة.