قال الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة، اليوم، على تأجيل بعض المواد الموجودة في قانون الشهر العقاري، معقبًا: «نعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو المواطن المصري والدولة أجمع».

وأضاف بدر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن قرار التأجيل جاء استجابة لبعض مطالب الشعب المصري؛ تحقيقًا للهدف الأسمى وهو مصر الحديثة.

وذكر أنه تمت الموافقة، اليوم، من حيث المبدأ، على تأجيل العمل ببعض أحكام الشهر العقاري، على أن يتم مناقشة المواد تفصيلًا في جلسة الغد، مطمئنًا المواطنين بأنه يتم الاستجابة لمطالبهم من قبل الدولة ممثلة في الحكومة ومجلس النواب والأجهزة المعنية كافة.

وعن ضريبة الـ2.5%، أوضح أنه تم تخفيضها إلى 1% في المرة الثانية حال تم التصرف بالوحدة مرتين خلال نفس العام، مضيفًا، أنه سيتم مناقشة هذا التعديل غدًا، لتحقيق التكافؤ بين المواطنين.

وأثارت التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري، بضرورة تسجيل العقارات بصفة رسمية، حالة كبيرة من التخبط والجدل نتيجة عدم وضوح الإجراءات المطلوبة للتسجيل.

وكانت مصلحة الشهر العقاري أصدرت، الاثنين الماضي، المنشور رقم 6 لسنة 2021 بتعديل قانون الشهر العقاري وإجراءات التسجيل واختصار وإثبات ملكية العقار، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 6 مارس المقبل.