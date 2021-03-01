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BBC: ثعبان ثلجي بطول 23 مترا يبهر حيا في كولورادو الأمريكية

بي بي سي
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 12:36 م

بالنسبة لمعظم الناس فإن نحت رجل من الثلج عمل شاق، لكن عائلة في ولاية كولورادو الأمريكية أخذت الأشياء إلى مستوى آخر، بصنع تمثال ثلجي ضخم لثعبان.

وأمضى مورن موسلي وإخوته الخمسة، 10 ساعات في العمل على تمثال ثعبان أبهج سكان حيهم.

ويبلغ طول الثعبان أكثر من 23 مترا، ويقع في الحديقة الأمامية لمنزل والدته.

واكتسب عمل العائلة شعبية في عام 2019، بعد أن انتشر تمثال النمر الثلجي الذي صنعوه على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية.

وتظهر لقطات الفيديو، التي شاركها موسلي على وسائل التواصل الاجتماعي، الجهد الذي بذله الفريق لصناعة الثعبان.

وأنشأت المجموعة شكل الحيوان، قبل استخدام رذاذ الطلاء لإضافة اللون والتظليل.

وقال موسلي لـ بي بي سي "كان والدي يصنعها معنا عندما كنا أصغر سنا. نحاول فقط الاستمتاع بين الحين والآخر، وإنشاء أحد التماثيل من أجل استرجاع الزمن القديم".

واجتذب التمثال كثيرا من الاهتمام من المارة والجيران. وقال موسلي "لقد توقفوا جميعا لالتقاط الصور".

وقال كثير من الناس على صفحته على فيسبوك إنهم شاهدوا التمثال، وأشادوا بعمل العائلة الرائع.

وعلّق أحد الأشخاص "لا يمكننا الانتظار حتى العام المقبل كي نرى كيف تتفوقون على أنفسكم مرة أخرى".


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