استطلاع رأي: 40% من الأمريكيين لا يثقون في فيسبوك وتيك توك

أظهر استطلاع للرأي أن 40% من الأمريكيين لا يثقون في شركة "فيسبوك" (Facebook) المالكة لعملاق مواقع التواصل الاجتماعي، وشركة "تيك توك" (TikTok) صاحبة منصة مشاركة المقاطع المصورة، فيما احتلت شركة "جوجل" (Google) عملاق محركات البحث صدارة الترتيب من حيث ثقة الأمريكيين.

وأجرت منصة "سيوكلاريتي" (SeoClarity) الاستطلاع على 1057 مواطنًا أمريكيًا لقياس الثقة في شركات التكنولوجيا، ووجدت أن معظمهم يرى أن شركات مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى مزيد من القواعد المنظمة لعملها.

وحلت شركة "جوجل" في المركز الأول متفوقة على شركات "أمازون" (Amazon) و"مايكروسوفت" (Microsoft) و"أبل" (Apple)، فيما تذيل "فيسبوك" و"تيك توك" الترتيب.

ووجد الاستطلاع أن نصف الأمريكيين يعتقدون أن المواقع يمكنها التحكم في مكان ظهورها في عمليات البحث على محرك "جوجل"، كما يعتقد 72.5% أن محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي يتحملون مسئولية التحقق من صحة المحتوى الموجود على مواقعهم.