لوجيتك السويسرية للإلكترونيات ترفع توقعاتها للعام المالي الحالي

قالت شركة الإلكترونيات ومستلزمات الكمبيوتر السويسرية لوجيتك إنترناشيونال إنها زادت توقعاتها للعام المالي الحالي مع زيادة نموذجها المالي طويل المدى.

وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيل بدون تطبيق مبادئ المحاسبة المقبولة بشكل عام بنحو 1ر1 مليار دولار في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى تحقيق أرباح تشغيل بقيمة 05ر1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

في الوقت نفسه، تتوقع الشركة أن تتراوح أرباح التشغيل خلال العام المالي المقبل بين 750 و800 مليون دولار، مع استقرار المبيعات في ظل تثبيت أسعار الصرف بزيادة أو ناقص 5%.

كما رفعت الشركة توقعاتها لمعدل نمو مبيعاتها على المدى الطويل مع تثبيت أسعار الصرف ليتراوح معدل النمو بين 8 و10% في حين كانت التوقعات السابقة أقل من 10%.