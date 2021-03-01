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مهرجان الإسكندرية السينمائي ينعى الفنان الكبير يوسف شعبان

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 5:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 5:08 ص

نعى مهرجان الإسكندرية السينمائي الفنان الكبير يوسف شعبان، حيث قال في بيان: في 21 سبتمبر 2016 وعلي خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية وقف الفنان الكبير يوسف شعبان  في لحظة لم تتكرر لتكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والي جواره تقف النجمة الكبيرة يسرا التي أطلق اسمها علي تلك الدورة".

وأضاف البيان، "رغم فرحته بالتكريم إلا أن علامات الحزن والأسي كست نبرات صوته وهو يقول أنا كنت نسيت أنا بشتغل أيه فمنذ سنوات لم يطرق أحد بابي حتي نسيت المهنة التي أفنيت عمري في محرابها، وانسابت دمعة حزينة فوق جبينه، حتي ضجت القاعة بالتصفيق لفنان كبير طالما أسعدهم بأعماله في السينما والمسرح والتليفزيون"

 

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