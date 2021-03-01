تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الإثنين تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي.

وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 9ر50 نقطة في فبراير الماضي، مقابل 5ر51 نقطة في يناير الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو.

وتزامن تراجع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات القطاع مع تباطؤ وتيرة نمو الطلبيات الجديدة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على مبيعات التصدير وأداء الموردين.

في الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف النقل إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، لذلك ارتفعت أسعار السلع المصنعة نتيجة محاولة الشركات الصناعية تمرير الزيادة في تكلفة الإنتاج إلى العملاء جزئيا.

في المقابل، تحسنت ثقة الشركات في ظل الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي خلال الشهور المقبلة.