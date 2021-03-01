وزير العدل: يمكن لأصحاب المباني المخالفة تسجيلها بالشهر العقاري باستيفاء هذا الشرط

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن العقارات المخالفة التي يرغب أصحابها بتسجيلها في الشهر العقاري، عليهم التقدم بما يفيد قبول التصالح عليها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن اجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق لتجربة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد المطبقة في 3 محافظات حاليًا، والتي أثبتت نجاحًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بتوسيع نطاق تطبيقها في باقي المحافظات.

وأشار إلى التنسيق بين وزارات العدل والداخلية والاتصالات لنشر التجربة في كل أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن الرئيس وجه بإعداد دراسة لإنشاء مدينة عدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر أنه سيتم دراسة إنشاء مجموعة من المحاكم ومتحف والتي على أساسها سيتم تحديد مساحة الأرض والمبالغ المطلوبة لإقامة مدينة العدالة، لافتًا إلى اللجنة المشتركة بين وزارات العدل والاتصالات والداخلية الخاصة بتحديد المحافظات ذات الأولوية في تطبيق ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية.

يعتبر مشروع «تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد» أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة العدل، والتي دشنته في 18 أكتوبر الماضي، في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الناجزة من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضي، وهو مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية.

ويهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم، كما يحقق عدة أهداف، منها الأمني، ويتمثل في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي، يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي، في ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا، من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.