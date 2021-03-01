رامافوسا يخفف إجراءات مواجهة كورونا في جنوب أفريقيا

قرر سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا مساء الأحد، نقل بلاده إلى المستوى الأول من مستويات التحذير من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من صباح يوم الإثنين.

وبحسب ما أورده موقع"نيوز 24" بجنوب أفريقيا، قرر رامافوسا فى كلمة وجهها مساء الأحد، إلى ألامة بشأن تطورات جائحة كورونا فى بلاده، اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الجائحة من بينها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، والسماح بالتجمعات، بما فى ذلك التجمات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

وتتضمن الإجراءات أيضا استمرار إغلاق 33 منفذا بريا بالبلاد، وأيضا استمرار فتح 20 منفذا آخرين، وفتح خمسة مطارات دولية فقط.

وتقضى الإجراءات الجديدة بالسماح بتجمع مئة شخص فى الأماكن المغلقة، و250 شخصا فى الأماكن المفتوحة، مع استمرار إغلاق النوادى الليلية واستخدام الأقنعة الواقية بشكل إلزامى.

وقال رامافوسا إن هذه الإجراءات تأتي فى الوقت الذى تراجع فيه عدد الإصابات بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا بشكل ملحوظ.

ووفقا لوزارة الصحة بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا 50 الف حالة ، بعد وفاة 52 مصابين مساء الأحد، بينما بلغ عدد المصابين 1513393 مصابا بعد اكتشاف1168 حالة جديدة، وبلغ عدد المتعافين 1430295 بمعدل تعافى نسبته 5ر94%.