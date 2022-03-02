 الإمارات تدعم أوكرانيا إنسانيا بـ5 ملايين دولار: الحوار يحل الأزمة - بوابة الشروق
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الإمارات تدعم أوكرانيا إنسانيا بـ5 ملايين دولار: الحوار يحل الأزمة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 9:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 9:41 م

قالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي، إن بلادها ترأس مجلس الأمن في وقت يشهد العالم فيه أزمات عدة.

وأضافت في كلمتها خلال انعقاد الجميعة العامة للأمم المتحدة، على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تطالب بخفض التصعيد والحوار بشأن أزمة أوكرانيا، لافتًا إلى تخصيص خمسة ملايين دولار لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا.

وأشارت إلى السعي لإيصال المساعدات للمحتاجين في أوكرانيا وتسهيل خروج المدنيين.

وأكّدت أن بلادها ستعمل على حل النزاعات والخلافات الدولية عبر الحوار، وتابعت: "موقفنا هو الدعوة لخفض التصعيد والعودة للدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا".

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