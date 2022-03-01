«الدوما» الروسي بصدد إعداد مشروع قانون بشأن نشر شائعات تخص القوات الروسية

أكد رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي (النواب) فاسيلي بيسكاريف، اليوم الاثنين، ضرورة وضع مشروع قانون يحمّل المسؤولية لكل من ينشر شائعات تخص القوات الروسية، موضحًا أن مشروع قانون بهذا الشأن سيقدم في المستقبل القريب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيسكاريف قوله إن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين وافق على اقتراح لإعداد مشروع قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن نشر شائعات تخص القوات الروسية، وبدأت اللجنة الأمنية في الدوما عملها.

وينص مشروع القانون على معاقبة من ينشر شائعات بشأن تصرفات القوات الروسية لعقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن.