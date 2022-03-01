 تونس تفرض زيادة ثانية في أسعار الوقود خلال شهر - بوابة الشروق
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تونس تفرض زيادة ثانية في أسعار الوقود خلال شهر

تعبيرية
تعبيرية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 6:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 6:24 ص

أعلنت وزارة المناجم والصناعة والطاقة في تونس مساء اليوم الاثنين عن زيادة جديدة في أسعار الوقود هي الثانية خلال شهر واحد هذا العام.

وشملت الزيادات المقدرة بما يتراوح بين 2% و5% مادتي البنزين والجازولين بأنواعه ويبدأ سريانها اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق الأول من آذار/مارس.

وقالت الوزارة إن تعديل الأسعار لن يشمل الغاز المسال المنزلي.

وكانت آخر زيادة في مطلع شباط/فبراير الجاري.

وأوضحت الوزارة أن كل زيادة بدولار واحد في سعربرميل النفط يترتب عنها احتياجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ 140 مليون دينار (حوالي 48 مليون دولار أمريكي) في السنة.

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