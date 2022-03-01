حبس سيدة حاولت قتل والدتها بعدما اكتشفت وقوعها في علاقة غير شرعية

قررت نيابة الأقصر حبس سيدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها مع عشيقها في القاهرة، هاربة، عقب قيامه بتسميم والدتها، لرفضها إقامتها علاقة غير شرعية مع عشيقها.

وتعود التفاصيل إلى تلقي اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من قسم شرطة الأقصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى الكرنك الدولي، عن واقعة تسمم سيدة في العقد الخامس من عمرها بقصد، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى لأخذ أقوال السيدة، والوقوف على ملابسات الواقعة، فتبين قيام نجلتها التي تقيم بوسط مدينة الأقصر، متزوجة ولديها طفلتين، بدس سم لها في وجبة غذائية محاولةً التخلص منها على إثر اعتراضها على إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وكذا محاولة استدراجه لمقابلته في منزل الزوجية في أثناء غياب زوجها لظروف عمله.

وتبين من التتبع والتحريات هروب الإبنة، فقامت مباحث الأقصر بإبلاغ جميع المديريات بكل المعلومات الخاصة بها وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض عليها وعشيقها، وإعادتهما إلى الأقصر لمباشرة التحقيقات معها.

وبمواجهتها، أقرت بدس السم لوالدتها في إحدى الوجبات الغذائية رغبة منها في التخلص منها، ومن ثم إنهاء الخلافات والمشادات التي بدأت تنشب بينهما منذ فترة بسبب اكتشاف علاقتها غير الشرعية، كما أقرت بمحاولتها اصطحاب عشيقها لمسكن الزوجية الذي تعيش فيها أيضًا والدتها، والتي قابلت ذلك باعتراض ومشادة ضخمة فور اكتشافها الأمر، مما جعل نجلتها تبحث عن سبيل لإنهاء حياتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم أحوال قسم شرطة الأقصر، لقيده وعرضه على النيابة العامة والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.