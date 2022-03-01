عمدة ماريوبول الأوكرانية: المدينة تحت قصف مستمر

قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، منذ قليل، إن المدينة تحت قصف مستمر.



كما اكدمحافظ مدينة خاركيف، أن الساحة المركزية في خاركيف ومقر إدارة المدينة تعرضا لهجوم روسي بأسلحة ثقيلة، بحسب ما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وأختتم الوفدان الروسي والأوكراني، امس، المفاوضات في جولتها الثالثة بمدينة جوميل في بيلاروس، مشيرين إلى الاتفاق على عقد جولة جديدة في القريب العاجل.



وقال ميخائيل بودولاك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني إن "الجانبين الروسي والأوكراني اختتما المفاوضات التي كان الهدف الأساسي منها بحث وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ووقف الأعمال العدائية".



وأضاف: "حدد الجانبان جملة من المسائل التي تحتاج إلى الحل، ومن أجلها التقا الوفدان".



وتابع: "ناقش الوفدان أيضا، إمكانية عقد الجولة الثانية من المفاوضات في القريب العاجل، لبحث القرارات التي تم التطرق إليها خلال الجولة الأولى ومدى تطبيقها".