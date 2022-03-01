ولي عهد أبوظبي يؤكد على أهمية الحل السلمي للأزمة الأوكرانية

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها سموه والتي شملت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، اطلع «بن زايد» خلال الاتصال على آخر التطورات الجارية حالياً، كما تم التطرق للعلاقات الثنائية بين الطرفين وملف الطاقة في ضوء التعاون الروسي مع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

واتفق الجانبان على ضرورة المحافظة على استقرار سوق الطاقة العالمي، كما أطلع ولي عهد أبو ظبي من الرئيس الروسي على تطورات الأزمة مع أوكرانيا، وأكد على الحل السلمي للأزمة بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي.

وشدد على ضرورة استمرار الاتصالات والمشاورات الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي، مؤكدًا أن دولة الإمارات ستواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف المساعدة في إيجاد حلول سياسية للأزمة.