ترقية 13 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 35 مدرسا في جامعة طنطا

أصدر مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، قرارا بمنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من أحمد يوسف سليمان، وشريف السيد الخشن، ولمياء حمودة الجارحي، وأسماء عبد الرحيم عطا الله بكلية الطب، وأحمد سمارة بدر الدين ومحمد عزت عبد المنصف بكلية العلوم، وطارق محمد مصطفى بكلية الصيدلة، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من أحمد محمد الجندي ومحمد علي شحاتة، وأماني محمد شلبي، وياسمينة أحمد العطار بكلية الطب، وسلوى محمد السعيد بكلية الهندسة، وشيماء محمد الكومي بكلية الزراعة.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من مصطفى ممدوح عبد الحي، ومي أحمد سالم، ومصطفى شعبان قنديل، وأحمد أسامة الرزاقي، وعمرو محمد السرنجاوي، ومنى محروس عبد العاطي، ودينا جمال الدين السعيد، وسالي ماهر خليفة، ومحمد جلال فليفل، وأماني محمد دويدار، ومحمود عبد الحميد الجاويش، وأحمد مطاوع السباعي، وريهام محمد عبد الله، ومحمود الغنيمي عبد الصادق، وأمجد شعبان الشيخ، وسليمان رمضان ناصر، وخالد محمد حمامة، وأمنية علي المسيري، ومصطفى محمد شاهين، وأسامة محمد رحاب، وعائشة عماد عبد الفتاح الميهي، وفاطمة جابر صبيح، ورشا محمد ندا، ويارا بهلول حميدة، وسارة إبراهيم الشال، وسارة محمد العشري، ومنى هاشم الوكيل، ومحمود عليوة محمد، وسهير فؤاد غيط، وبسنت مصطفى جبر، ومحمد لطفي أبو عجوة بكلية الطب، وليلى طاهر قشقوش، وياسمين محمد حمودة، وصفا بسيوني علوي، ومنى سامي شتا بكلية طب الأسنان.