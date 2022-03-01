 تونس تبدأ إجلاء 120 شخصا من رعاياها في أوكرانيا في رحلة عبر رومانيا - بوابة الشروق
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تونس تبدأ إجلاء 120 شخصا من رعاياها في أوكرانيا في رحلة عبر رومانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 12:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 مارس 2022 - 12:36 ص

أعلن مصدر بوزارة الخارجية التونسية اليوم الاثنين عن إجلاء دفعة أولى من التونسيين العالقين بأوكرانيا في طائرة تقل 120 شخصا.

وأوضح المصدر المكلف بالإعلام في الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن أولى الرحلات التي تؤمنها الخطوط التونسية ستصل فجر يوم الخميس مطار تونس قرطاج قادمة من مطار بوخارست برومانيا.

ومثل باقي الطلبة العرب والأجانب في أوكرانيا، تقطعت السبل بالمئات من الطلبة التونسيين مع بدء العملية العسكرية الروسية بالبلاد.

ووجه عدد منهم عبر وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي نداءات إلى السلطات التونسية لإجلائهم مع تعطل وسائل النقل الجوية والبرية، فيما ظل بعضهم عالقا في ملاجئ وسط أوكرانيا تحسبا لقصف روسي.

ولا يعرف على وجه الدقة أعداد الجالية التونسية في أوكرانيا ولكن معظمهم طلبة يدرسون بالجامعات.

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